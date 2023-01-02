Северокорейский беспилотник долетел до офиса президента Южной Кореи

Северокорейский беспилотник в прошлом месяце ненадолго вошел в бесполетную зону радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Республики Корея Юн Сок Ёля в Сеуле. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источник в Министерстве обороны страны, добавив, что серьезного нарушения безопасности воздушного пространства не было.

Дрон был среди пяти беспилотных летательных аппаратов, которые Северная Корея направила через военную демаркационную линию, разделяющую две Кореи, 26 декабря.

"БПЛА ненадолго залетел на северную окраину зоны, но не приблизился к ключевым объектам безопасности", - сказал чиновник на условиях анонимности, имея в виду зону безопасности под названием P-73.

Министр обороны Ли Чон Соп сообщил президенту Южной Кореи о проникновении беспилотника накануне, во время брифинга о мерах по борьбе с БПЛА.