Украина собирает войска для следующего большого контрнаступления зимой, заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон в интервью Euronews.

"Они должны сохранить ту динамику, которую набрали: сначала в сентябре с освобождением Харьковской области, а затем в ноябре с деоккупацией Херсона", - сказал Дикинсон.

Американский аналитик считает, что Киев хочет осуществить атаку, пока земля промерзла, наиболее очевидным местом для наступления будет юг – прямо к побережью Азовского моря.

"Вероятно, в районе Бердянска, возможно, в сторону Мелитополя, чтобы изолировать от пополнения российские войска, направляющиеся в сторону Крыма", - полагает американский эксперт.