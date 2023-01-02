Украина собирает войска для большого контрнаступления Atlantic Council
Украина собирает войска для следующего большого контрнаступления зимой, заявил аналитик Atlantic Council Питер Дикинсон в интервью Euronews.
"Они должны сохранить ту динамику, которую набрали: сначала в сентябре с освобождением Харьковской области, а затем в ноябре с деоккупацией Херсона", - сказал Дикинсон.
Американский аналитик считает, что Киев хочет осуществить атаку, пока земля промерзла, наиболее очевидным местом для наступления будет юг – прямо к побережью Азовского моря.
"Вероятно, в районе Бердянска, возможно, в сторону Мелитополя, чтобы изолировать от пополнения российские войска, направляющиеся в сторону Крыма", - полагает американский эксперт.