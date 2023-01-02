Протесты продолжаются. Экоактивисты настойчивы в своих требованиях

Мирная акция протеста представителей азербайджанских неправительственных организаций на Лачинской дороге продолжается уже 25-й день.

Как и в предыдущие дни, участники акции начали день с исполнения Государственного гимна Азербайджана. Участники акции поднимают плакаты и скандируют лозунги в знак протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана.

Во время акции, как ночью, так и утром, соблюдаются правила безопасности, инцидентов не наблюдается.