Глава СНБО рассказал о двух планах России по захвату Украины

В марте прошлого года Кремль отправил в Минск беглого президента Украины Виктора Януковича, в России надеялись до этого дня захватить Киев и всю левобережную Украину. Об этом рассказал украинским СМИ секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

По его словам, Россия подготовила два плана по захвату Украины. Первым этапом был захват левобережья и Киева, затем планировалось захватить всю территорию Украины, в том числе и Львов.

"У них было два плана. Первый план у них был: до 7 марта они должны закончить полностью то, что касается левобережья, что касается Киева. Это был последний срок. И именно в этот день один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны", - заявил Данилов.

По его данным, после захвата Киева россияне хотели захватить всю территорию Украины, включая Львов, за 19 дней.