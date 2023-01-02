Блинкен планирует разговор с Байрамовым и Мирзояном

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет телефонный разговор с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном, заявил журналистам во время брифинга пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По словам Прайса, «Блинкен лично участвует в этом процессе, он регулярно общается со своими коллегами из Армении и Азербайджана. Я ожидаю, что в ближайшие дни у него будет возможность повторно поговорить по телефону со своими коллегами из Армении и Азербайджана».