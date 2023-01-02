Мамед Эфендиев, отдел экономики 11:11

К концу прошедшего года Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что индекс цен Всемирной продовольственной и сельскохозяйственной организации (FAO) падает уже восемь месяцев подряд и снизился в целом на 15 процентов, что спасло от обнищания десятки миллионов людей по всему миру. Тем не менее, по словам Антониу Гутерриша, цены все еще остаются слишком высокими.

Было бы некорректно сомневаться в публичном заявлении Генерального секретаря ООН. А потому остается предположить, что Антониу Гутерриш бесконечно далек от реалий нашей страны. Как и ряд других членов ООН, Азербайджан также интегрирован в глобальную цепочку, которую охватывает индекс FAO. В то же время любой азербайджанец будет несказанно удивлен, услышав, что мировой индекс цен, в том числе цен на продовольствие, падает уже восемь месяцев подряд, и снижение это составляет целых 15 процентов! Да и как в такое поверить, если даже официальные заявления представителей власти и государственная статистика противоречат цифрам FAO? Как сказал на заседании Милли Меджлиса депутат Али Масимли, прогнозы на то, что уровень инфляции в 2022 году составит в Азербайджане 4-5 процентов, не оправдались. Как выясняется, по итогам одиннадцати месяцев прошедшего года общая инфляция по стране составила почти 14 процентов, а на продукты питания – до 20 процентов. По словам депутата, примерно 60 процентов своих доходов граждане Азербайджана тратят на продукты питания. При этом Масимли добавил, что в малообеспеченных семьях этот показатель еще выше.

Во всем мире перед новогодними праздниками цены, как правило, ощутимо снижаются. Это делается для того, чтобы товары и особенно продукты могли приобрести в достаточном количестве все слои населения. Необходимо, чтобы эта традиция прижилась и в Азербайджане, чтобы хоть в какой-то степени компенсировать людям рост цен и увеличить хотя бы на время праздников покупательные возможности населения. Так кому же верить – депутату Милли Меджлиса Азербайджана или Генеральному секретарю ООН? При всем уважении к господину Гутерришу, хотим отметить, что депутат Али Масимли – серьезный экономист, умеющий отвечать за свои слова. В то же время глубокий интерес Антониу Гутерриша к продовольственной проблеме, резко обострившейся на фоне военных действий в Украине, не оставляет сомнения в том, что тема эта ему небезразлична. Но в Азербайджане давно усвоили простую истину, о которой Генсек ООН, скорее всего, и понятия не имеет. Заключается она в том, что стоит только мировым ценам подняться, как Азербайджан тут же взвинчивает их выше остальных. А вот спад мировых цен у нас «замечают» лишь месяцы спустя. Разблокировка украинских портов, а также смягчение санкционных ограничений для России на свободную торговлю продовольственными товарами уже давно привели к снижению цен как минимум на зерно. Но в Азербайджане мы заметили это лишь накануне 2023 года, когда местная компания «Карат Холдинг», специализирующаяся на производстве и продаже пшеничной муки, снизила цену на мешок муки «Кармен» с 40,7 до 37,95 маната. Причем сделала это в самый канун новогодних праздников в связи со сложившейся ситуацией на мировом рынке зерна, а также с учетом соотношения курса российского рубля к манату. То есть когда дальнейшее удержание высоких цен на муку могло привлечь нежелательное внимание компетентных органов, которые тоже следят за ценами на мировом рынке.

Но вот прошла уже неделя, а наши хлебопеки, похоже, даже не заметили, что 50-килограммовый мешок муки подешевел на три маната. На эту мысль наводят прозрачные тендиры, состоящие из одной корки, и миниатюрные буханки заводского хлеба, который нам продают по завышенным ценам. А ведь стоимость каждой тонны муки компании «Карат Холдинг» снизилась на 55 манатов, что, по логике, должно было привести к снижению цен и на хлеб. Должно было, но не привело! Впрочем, не хлебом единым питаются азербайджанцы. И если собственной пшеницы у нас не хватает по объективным причинам, то большую часть других продуктов питания мы, по счастью, производим сами и даже экспортируем. За одиннадцать месяцев прошлого года в Азербайджане было произведено сельскохозяйственной продукции на общую сумму 10 миллиардов 383,8 миллиона манатов (то есть по миллиону манатов на каждого жителя страны), что на 3,4 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом стоимость произведенной продукции растениеводства выросла на 3,4 процента – до 5 миллиардов 431,3 миллиона манатов, а стоимость продукции животноводства - на 3,3 процента до 4 миллиардов 952,5 миллиона манатов.

Понятно, что и внутренние цены на них тоже растут. Но вот что любопытно: производители жалуются, что из-за перекупщиков не имеют возможности доставлять свою продукцию в Баку и другие крупные города. В результате складывается парадоксальная ситуация, когда, с одной стороны, фермеры продают свою продукцию дешевле ее себестоимости, а с другой стороны, горожане не могут ее купить. Поскольку по дороге от производителя до рыночного прилавка цена на нее взлетела аж до небес. Спрашивается, кто же выигрывает? А выигрывают (причем немало!) сноровистые посредники, а точнее, представители крупных компаний-монополистов, которые делают хороший бизнес на проблемах производителей и тощих кошельках покупателей. Но больше всего удивляет аморфность городских властей. Даже в очень непростые советские годы отдельные предприятия и даже целые районы Баку налаживали связи с подшефными колхозами, совхозами, целыми сельскими районами, в результате чего бакинцы получали качественную сельхозпродукцию по приемлемой цене. Правда, в последние годы городские власти часто устраивали праздничные ярмарки, где вначале действительно можно было купить дешевые продукты. Но и эта практика себя не оправдала – со временем на ярмарках начали мелькать знакомые по рынкам лица перекупщиков, после чего цены, соответственно, стали расти.