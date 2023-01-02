В канун новогодних праздников в Баку завершился судебный процесс по делу 37-летнего Ровшана Залова. Мужчина вымогал у своих жертв деньги, обещая получить для них визу в Германию. Опасаясь судебного преследования, Залов сбежал в Турцию, однако его объявили в международный розыск и экстрадировали в Азербайджан.

Обвиняемый Ровшан Залов признал себя виновным в предъявленных ему обвинениях. В своих показаниях он сообщил, что ранее работал в правоохранительных органах, а позже уволился по собственному желанию.

Больше всего Залов сумел «выбить» у знакомого по имени Акиф. Мужчина раскошелился на 21 тысячу манатов, рассчитывая получить визу в Германию. Залов действительно хотел помочь знакомому оформить визу, однако не смог.

У Еганы Ибадовой мошенник взял 6 тысяч манатов - причем деньги женщина передала через того же Акифа. В сети мошенника также попал некий Наби. Тот заплатил 9 тысяч манатов.

«Я обещал, что получу визу через посольство Венгрии, а потом перевезу Наби и его семью в Германию. Заранее знал, что ничего не получится, просто нужны были деньги. Никаких документов я, естественно, не оформлял и в посольство не ходил. Полученные деньги тратил на личные нужды».

Ровшана Залова приговорили к 8 годам лишения свободы.