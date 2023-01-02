В Ереване вновь призвали отправить в Карабах международную миссию

В Карабах и на Лачинскую дорогу должна быть отправлена международная миссия по сбору фактов, заявил на заседании правительства премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По его словам, Ереван ждет более предметных шагов от мирового сообщества, в том числе России, в направлении «разблокировки» Лачинской дороги.

Пашинян отметил, что «Азербайджан не предпринимает никаких мер для урегулирования вопроса» и «нарушает свои обязательства», в то время как «армянская сторона верна Трехсторонним заявлениям, пражским договоренностям».