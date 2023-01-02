Первый цифровой банк Азербайджана Birbank предлагает бесплатную дебетовую карту Birbank Cashback, которая дает своему обладателю множество преимуществ. Держатели данной карты имеют возможность получать различные бонусы за транзакции. Активные пользователи карты Birbank Cashback ежемесячно зарабатывали в среднем 54 маната на бонусах в течение 2022 года.

Всего за 2022 год юзеры Birbank получили кэшбэк в размере более 19 млн манатов. Около 780 тысяч манатов из этой суммы приходится на кэшбэк (1%) от оплаты коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. Сумма кэшбэка, заработанного за покупки в магазинах-партнерах Birbank, составила 1,2 млн манатов. 90% заработанного кэшбэка клиенты потратили на собственные нужды. Помимо кэшбэка, держатели карт Birbank Cashback могут возвращать часть НДС от покупок в двойном размере. В прошлом году общий объем возмещенного НДС по платежам, осуществленным по этим картам, составил около 3,2 млн манатов.

Напомним, что каждая разновидность карты Birbank предлагается в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кэшбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кэшбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.

Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы карт Birbank Miles и Birbank Umico могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 4000 AZN в течение месяца без комиссии.

Карта рассрочки Birbank имеет множество преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране, и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.