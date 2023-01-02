«Вызывает стыд»: Палата представителей США в шестой раз не избрала спикера

Голосование за избрание спикером Палаты представителей США лидера Республиканской партии Кевина Маккарти завершилось неудачей в шестой раз подряд. Члены Палаты не могут выбрать спикера уже два дня, сообщает Reuters.

По итогам последнего раунда голосования Маккарти заручился поддержкой 201 республиканца. Для победы ему необходимо получить 218 голосов. Другой представитель Республиканской партии Байрон Доналдс получил 20 голосов однопартийцев. Еще один республиканец отказался поддержать конкретного кандидата.

Все демократы проголосовали за лидера своей партии в Палате представителей Хакима Джеффриса.

Президент США Джо Байден, комментируя ситуацию, заявил, что считает постыдным затянувшийся процесс выборов спикера Палаты представителей, из-за которого работа нижней Палаты Конгресса США оказалась парализована. «Ситуация, при которой Конгресс не может функционировать, просто-напросто вызывает стыд. Мы величайшая страна в мире. Как это возможно?» - сказал Байден.