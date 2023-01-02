У жительницы Гянджи обнаружили почти 37 кг наркотиков фото
Сотрудники полиции города Гянджи задержали жительницу города Диану Мехтиеву, обвиняемую в хранении крупной партии наркотических средств.
Как сообщил haqqin.az главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД капитан полиции Эшгин Гасымов, в ходе личного досмотра у Мехтиевой обнаружили 5,54 грамма марихуаны. Вслед за этим оперативники обнаружили в заброшенной постройке на территории города 36 кг 745 граммов наркотиков.
Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается.