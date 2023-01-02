Жуткая находка в бакинской квартире

Владелец квартиры на территории Наримановского района Баку, сдававший ее в аренду, обнаружил дверь закрытой и обратился в полицию.

На место происшествия немедленно прибыли сотрудники полиции, которые выломали дверь и обнаружили за ней тела четырех мужчин без следов насилия.

Тела переданы по назначению, ведется расследование.

По предварительной информации, причиной смерти стало отравление угарным газом либо пищевое отравление.