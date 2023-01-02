Принц Гарри рассказал о драке с Уильямом

По словам автора, семейный конфликт произошел в Лондоне в 2019 году на фоне того, как Уильям назвал американскую актрису Меган Маркл, супругу Гарри, «тяжелой, грубой и резкой».

В дальнейшем разговор на повышенных тонах привел к физическому насилию. Как пишет Гарри, Уильям «схватил его за воротник, сорвав ожерелье, и... повалил его на пол».

«Я упал на собачью миску, которая треснула у меня под спиной, осколки вонзились в меня. Я лежал там какое-то время, ошеломленный, потом встал и сказал ему убираться», - написал он.

Гарри добавил, что Уильям настаивал на том, чтобы он дал ему сдачи, вспоминая драки, которые случались в детстве. Однако он отказался это сделать, затем Уильям ушел, но вскоре вернулся и извинился, посоветовав Гарри не говорить об инциденте своей супруге.