«Все месяцы с момента начала российской военной операции на Украине он остается над схваткой и сохраняет статус практически безальтернативного посредника между сторонами конфликта, получая от этого как политические, так и немалые экономические дивиденды. И это делает запланированные на 2023 год президентские и парламентские выборы в Турции судьбоносным внешнеполитическим событием: если господин Эрдоган проиграет, всю устоявшуюся модель взаимодействия в большом регионе придется серьезно пересматривать», - говорится в статье.

В статье российского издания также отмечается, что в течение последних 12 месяцев турецкий лидер был посредником между Россией и Украиной. Кроме того, позиция Эрдогана на международной арене делает предстоящие выборы президента в Турции судьбоносными для мировой политики, отмечает автор статьи.

«Реджеп Тайип Эрдоган уже давно стал уникальным партнером как для России, так и для Запада. Ранее, например, он нашел возможность закупить российские ракетные системы С-400, несмотря на гнев союзников по НАТО, а также вместе с российским коллегой Владимиром Путиным занялся переделом зон влияния в Сирии. Параллельно с этим турецкий лидер вел переговоры с США о закупке истребителей F-16, а также продавал Украине беспилотники Bayraktar — в конце 2018 года мало кто мог подумать, что они будут применяться в прямых боевых столкновениях с Россией», - указывает автор материала.

В статье также указывается, что «если раньше в заголовки российских СМИ периодически попадали слова Эрдогана, что он никогда не признает Крым территорией России, то теперь некоторые высказывания звучат для Москвы еще более вызывающе». Например, он говорил, что Россия не должна вынести из украинского конфликта никаких территориальных приобретений... Когда же российские войска отступили на левый берег Днепра, президент Турции заявил: «Последнее решение российской стороны по Херсону — положительный момент, значимое решение». Никакой официальной реакции Москвы на эти слова не последовало. Особый подход по отношению к Турции проявился и когда МИД России выразил недоумение в связи с поставкой Азербайджаном партии генераторов для Украины. За несколько дней до этого турецкая компания заявила о намерении пришвартовать в одесском порту несколько плавучих электростанций — и никакой реакции Москвы не было... Летом Киев и Анкара договорились о строительстве в Украине завода по производству беспилотников Bayraktar, а один из основателей компании Халук Байрактар даже заявил, что это сотрудничество — скорее идейное, чем коммерческое».