Гянджинские хулиганы бросались в прохожих пиротехникой
Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа задержали жителей города – Гусейна Рагимова (1999 г.р.) и Азера Абдыева (2004 г.р.), которые в ходе новогоднего мероприятия перед зданием Исполнительной власти города хулиганили, бросаясь в граждан пиротехническими средствами.
В отношении задержанных составлен протокол, который направили в суд. Рагимова и Абдыева приговорили к 10 суткам административного ареста.
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