Скончался известный судья и прокурор Махир Мурадов

После продолжительной болезни в возрасте 66 лет скончался судья Конституционного суда Азербайджана Махир Мурадов.

Махир Мурадов проработал долгие годы в Министерстве юстиции Азербайджана. С 1983 по 2012 год занимал различные должности в органах прокуратуры. С 2004 по 2012 год работал прокурором Низаминского района Баку.

В 2012 году был назначен судьей Конституционного суда. В 2016 году указом президента ему было присвоено почетное звание «Заслуженный юрист».

Редакция haqqin.az глубоко скорбит в связи с кончиной известного судьи Махира Мурадова и выражает соболезнования его семье, близким и родным.