В ЧВК «Вагнер» вербуют чеченских политзаключенных
Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала вербовать в свои ряды заключенных из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
По данным разведки, в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер».
Вербовка начала приобретать массовый характер. Из обеих тюрем уже «мобилизовали» около 50 человек. Большинство из этих заключенных были осуждены по сфабрикованным делам.
Кроме того, разведка отмечает, что с персоналом колоний проводят работу по предотвращению утечки информации.
Отметим, что сегодня основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК «Вагнер», помиловали после того, как завершился их полугодовой контракт. Речь идет о группе бывших заключенных примерно из 20 человек. Имена и статьи, по которым их судили, неизвестны.
По данным издания The Hill, в Украине воюют около 50 тысяч «вагнеровцев». При этом из них всего 10 тысяч контрактников, остальные - завербованные заключенные.