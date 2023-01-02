В ЧВК «Вагнер» вербуют чеченских политзаключенных

По данным разведки, в колонии-поселении №3 города Аргун (Чеченская Республика), а также в исправительной колонии №2 поселка Чернокозово (Наурский район Чеченской Республики) продолжается процесс вербовки заключенных в ряды ЧВК «Вагнер».

Частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» начала вербовать в свои ряды заключенных из Чечни. Большинство из них были осуждены по политическим мотивам, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Вербовка начала приобретать массовый характер. Из обеих тюрем уже «мобилизовали» около 50 человек. Большинство из этих заключенных были осуждены по сфабрикованным делам.

Кроме того, разведка отмечает, что с персоналом колоний проводят работу по предотвращению утечки информации.

Отметим, что сегодня основатель ЧВК Евгений Пригожин заявил, что первую группу заключенных, воевавших в Украине в составе ЧВК «Вагнер», помиловали после того, как завершился их полугодовой контракт. Речь идет о группе бывших заключенных примерно из 20 человек. Имена и статьи, по которым их судили, неизвестны.

По данным издания The Hill, в Украине воюют около 50 тысяч «вагнеровцев». При этом из них всего 10 тысяч контрактников, остальные - завербованные заключенные.