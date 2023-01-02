Госслужба пожарной охраны МЧС и Государственное агентство по контролю над безопасностью в строительстве продолжают реализацию совместных мероприятий, связанных с незаконными постройками на территории Азербайджана.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, был выявлен факт проведения строительных работ в сумгаитском поселке Тагиева без соответствующих документов и с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате мер, принятых Государственной службой пожарной охраны МЧС и Государственным агентством по контролю над безопасностью в строительстве, незаконные строительные работы были остановлены, объект снесен.