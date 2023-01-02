В Турции не исключают поставок газа через Болгарию в третьи страны

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез не исключил поставок газа через Болгарию в другие страны Европы.

Во вторник болгарская компания «Булгаргаз» и турецкая государственная компания BOTAŞ подписали соглашение о доступе к терминалам сжиженного газа и турецкой газопереносной сети.

«Турция вносит вклад в энергобезопасность Болгарии. В целом в рамках контракта речь идет о 20 млрд кубометрах газа. Если будут сформированы необходимые условия, Турция сможет организовать торговлю газом через Болгарию, то есть покрывать нужды третьих стран», - сказал Донмез.

Комментируя 13-летний контракт на поставку в Болгарию 1,5 млрд кубометров газа в год, министр отметил, что договоренность между турецким BOTAŞ и «Булгаргаз» была достигнута всего через три недели после встречи президентов двух стран в Стамбуле, сообщает Anadolu.