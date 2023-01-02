Генерал КСИР выступил с угрозами в адрес Азербайджана
Генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Алирза Танхайи выступил с угрозами в адрес Азербайджана.
«Азербайджан не должен повторять ошибок Украины и Саддама, и должен знать, что Иран никогда не позволит угрожать своим границам», - заявил Танхайи, выступая на мероприятии, посвященном годовщине гибели генерала Касема Сулеймани, сообщает ISNA.
«На любой шаг, направленный на нарушение мира в исламском Иране и его приграничных районах, последует решительный ответ со стороны вооруженных сил Исламской Республики Иран», - сказал он.