Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор со своим российским коллегой Владимиром Путиным, сообщает Управление по связям Администрации президента Турции.

В ходе разговора были обсуждены двусторонние отношения, урегулирование в Украине, а также Сирия.

Эрдоган сообщил о планах скорейшего завершения дорожной карты газового хаба в Турции. Он привлек внимание к усилиям по развитию энергетической инфраструктуры Турции.

Турецкий лидер также высказался за скорейшее прекращение огня в Украине и урегулирование кризиса мирными средствами.

В частности, он напомнил о позитивных результатах инициатив по продвижению диалога, что проявилось в договоренности о зерновом коридоре, масштабном обмене пленными и формировании зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС.

Эрдоган высказался за конкретные шаги по очистке севера Сирии от террористов. Президент отметил, что для конкретных результатов по Сирии режим Башара Асада должен занять конструктивную позицию и реализовать ряд шагов в политическом процессе.