Foreign Affairs: Иранский режим теряет свою опору

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи последние годы занимался тем, что очищал правительство от всех, кроме подхалимов, и теперь окружен посредственностями, пишет издание Foreign Affairs.

«Президент Ирана Ибрагим Раиси - немногословный аппаратчик, которому не хватает воображения, чтобы справляться со сложными ситуациями. Глава судебной власти колеблется между призывом к диалогу с оппозицией и угрозами. Хваленые иранские спецслужбы пропустили начало мятежа и не смогли разобраться с его масштабами», - пишет издание.