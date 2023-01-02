Важные советы для родителей от врача-педиатра

На вопрос, чем грозит раннее или позднее закрытие родничка у младенцев, врач ответил так: «Рост костей черепа зависит от роста головного мозга. Роднички обеспечивают эластичность черепа во время того, как происходит наиболее быстрый рост. Родничок - неокостеневший участок свода черепа, состоящий из остатков перепончатого скелета и соединяющий кости черепа новорожденных. К моменту рождения у младенца есть шесть родничков, 4 из них закрываются в первые дни жизни ребенка... Размер родничков обусловлен большим количеством факторов: наследственной предрасположенностью, состоянием метаболизма, наличием заболеваний и прочими составляющими. Нарушения развития головного мозга, обусловливающие микроцефалию, могут сопровождаться малыми размерами переднего родничка или ранним его закрытием (окостенение). Менингит, энцефалит, гидроцефалия, метаболические заболевания (врожденный гипотиреоз), рахит (дефицит витамина D) могут быть причиной замедления процесса зарастания родничка».

Рассказывая о том, какие меры профилактики следует предпринять родителям, чтобы уберечь ребенка от болезней в холодное время года, врач указывает, что «дети в возрасте до 6-7 лет более восприимчивы к болезням, особенно в осенне-зимний период. Во избежание подобных ситуаций, я хотел бы дать несколько практических советов родителям. Следует знать, что грудное вскармливание способствует укреплению иммунной системы вашего ребенка. Материнское молоко – это самая безопасная и здоровая пища в течение первых 6 месяцев жизни для всех детей во всем мире. Помимо этого, в ежедневном рационе детей должно быть достаточное количество питательных веществ, необходимых для нормальной жизнедеятельности организма ребенка.

Важно знать, что в формировании детского организма и его иммунной системы вода играет ключевую роль. Вода благотворно влияет на детский организм и участвует в формировании следующих процессов: улучшение обмена веществ; поддержание в норме температуры тела; снижение риска возникновения аллергических реакций; улучшение настроения.

Для нормального развития ребенка также очень важен правильный режим сна. Каждый ребенок должен спать 8-11 часов в сутки. Кроме того, важно уделять внимание правильному мытью рук. Следует одевать малыша по погоде и в зависимости от сезона.

Анемия, дефицит витаминов B, Fe, Zn и D также снижают резистентность (сопротивляемость) организма и часто вызывают заболевания. Большинство заболеваний передаются воздушно-капельным путем. Поэтому по мере возможности рекомендуется держаться подальше от закрытых помещений и многолюдных мест. Помимо этого, следует периодически проветрировать комнаты».

На вопрос, что делать, если у ребенка началась рвота, специалист Минздрава ответил, что «тошнота и рвота могут возникать по разным причинам. Желудочно-кишечные заболевания, инфекции мочевыводящих путей, неврологические заболевания и отравления в 60-70 процентах случаев связаны с желудочно-кишечным трактом. Рвота обычно проходит в течение 24-48 часов. Если же она продолжается, то необходимо незамедлительно обратиться к врачу, потому что сложившаяся ситуация может привести к обезвоживанию детского организма. Важно обращать особое внимание на рацион ребенка. Диета должна быть легкоусвояемой. Кроме того, следует исключить из рациона мясную, жирную и жареную пищу. Есть нужно часто, маленькими порциями, не нагружая органы пищеварения».

Рассказывая о такой дурной привычке детей, как грызть ногти, врач отмечает, что «привычка грызть ногти (онихофагия) у детей обычно начинается в возрасте 3-4 лет и, если вовремя не отучить ребенка от вредной привычки, может продолжаться до полового созревания. Основной причиной расстройства является отсутствие возможности выразить негативные чувства. Отучить ребенка грызть ногти не так и сложно, но этому нужно уделить время. Если вы заметили, что ребенок постоянно грызет ногти, помогите ему понять, что это привычка, от которой стоит отказаться. Для этого нужно спокойно поговорить с ним и объяснить, почему нельзя грызть ногти. Избавьте ребенка от беспокойства, стрессов и скуки. Помимо этого, поощряйте успехи ребенка. Не упрекайте, не кричите и не наказывайте его. Наоборот, постарайтесь хвалить и поддерживать, когда он перестает грызть ногти по вашей просьбе или самостоятельно».