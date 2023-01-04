Алиев повысил минимальную зарплату
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения».
Документ опубликован на официальном сайте главы государства.
Согласно распоряжению, с 1 января 2023 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 345 манатов.
Отметим, что в 2022 году данный показатель составлял 300 манатов.
Таким образом, с нового года минимальная зарплата в стране повышается на 15%.
Кроме того, Кабинету Министров Азербайджана поручено в течение 10 дней представить президенту предложения по повышению минимального размера трудовой пенсии до 280 манатов, а также социальных пособий и пенсий.