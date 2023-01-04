Керимова и Мамедова освободили из тюрьмы... и разрешили не служить в армии

Ранее сообщалось, что азербайджанский суд отклонил ходатайство Сеймура Мамедова о назначении его на альтернативную гражданскую службу. Он был осужден и приговорен к девяти месяцам лишения свободы 22 сентября 2022 года. 12 декабря 2022 года Гянджинский апелляционный суд постановил изменить наказание с лишения свободы на условный срок. Хотя сейчас Сеймур на свободе, он обращается в Верховный суд Азербайджана с просьбой отменить приговор.

Роял Керимов получил повестку 30 мая 2022 года, однако отказался от военной службы по соображениям совести и попросил назначить ему альтернативную гражданскую службу. 25 июля 2022 года он был арестован, содержался в казарме и освобожден 1 ноября 2022 года.