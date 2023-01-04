Фархад Мамедов, автор haqqin.az 14:57

Акция протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин – Ханкенди продолжается уже 25-й день. При этом армянская сторона заявляет о том, что движение по дороге остановлено, в результате чего в Карабахе «заблокировано 120 тысяч армян». Тем не менее этой дорогой свободно пользуются машины снабжения российских миротворцев, а также автомобили Международного комитета Красного Креста. Азербайджанские экоактивисты заявляют, что акция продолжится до тех пор, пока не будут выполнены их основные требования. Напомним, что заключаются они в прекращении незаконной эксплуатации месторождений меди и золота на территориях, подконтрольных российским миротворческим силам, а также в обеспечении доступа к этим месторождениям. Минобороны России практически каждый день публикует информационный бюллетень о ходе миротворческой операции в Карабахе. Бюллетень информирует о том, что переговоры по обеспечению беспрепятственного движения на дороге Лачин – Ханкенди продолжаются, но результатов они до сих пор не принесли.

К слову, российское оборонное ведомство, упоминая в своих информационных бюллетенях названия населенных пунктов в Карабахе, по-прежнему использует армянские топонимы, хотя Минобороны Азербайджана неоднократно уведомляло российскую сторону о том, что делать это недопустимо. Впрочем, отложим проблему топонимов и сосредоточимся на главных вопросах: кто ведет переговоры по «обеспечению беспрепятственного движения» на дороге Лачин – Ханкенди? И в чем причина того, что эти переговоры не дают результатов уже целых 25 дней? Представитель сепаратистского режима в Ханкенди Ваграм Балаян, называющий себя «депутатом», заявил армянской службе «Радио Свобода», что азербайджанская сторона выдвигает «максималистские требования».

«Азербайджанцы заняли на переговорах следующую позицию: будет только так, как хочется им! Они говорят, что Нагорного Карабаха больше нет, и потому будут обсуждаться только текущие проблемы», - сказал Балаян. Известно, что перед началом акции азербайджанская сторона в письменном виде направила свои требования руководству сепаратистского режима в Ханкенди через командование российских миротворцев. Согласно сообщениям армянских источников, в переданном документе отмечается, что экоактивисты требуют доступа к месторождениям Демирли и Гызылбулаг в Агдере. Руководство сепаратистов заявило, что не будет препятствовать допуску к этим месторождениям ограниченного числа специалистов, но азербайджанская сторона настаивает на обеспечении безоговорочного доступа к месторождениям на территории своей страны. Тем не менее требования активистов имеют прочные основания. В середине 90-х годов прошлого века с британской компанией Anglo Asian Mining было подписано соглашение об эксплуатации месторождений, запасы золота и меди которых составляют около 3 миллиардов долларов. В июле этого года было решено предпринять шаги, связанные с исполнением данного соглашения.

Через несколько дней после начала акции экоактивистов британская компания обратилась в международные организации с просьбой оказать влияние на армянскую сторону, препятствующую открытию доступа к месторождениям. 29 декабря министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил во время пресс-конференции, что на самом деле азербайджанская сторона впервые озвучила свои требования к находящимся в Карабахе армянам еще весной прошлого года – также через посредничество российских миротворцев. Но эти требования выполнены не были, и в результате произошли известные события: экоактивисты начали акцию протеста против незаконной эксплуатации природных ресурсов Азербайджана. Кроме того, стало известно, что азербайджанская сторона не намерена вести никаких переговоров или вступать в какие-либо контакты с российским миллиардером Рубеном Варданяном, объявившим себя «государственным министром» в Ханкенди. Официальный Баку требует от Варданяна покинуть Карабах. Кто же тогда представляет карабахских сепаратистов на переговорах при посредничестве российских миротворцев? В Ханкенди на этот вопрос не отвечают. Однако известно, что переговоры с «секретарем Совета безопасности» Виталием Баласаняном проводились еще до начала акции.