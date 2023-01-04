В Иране за хранение наркотиков казнили заключенных

В Иране в центральной тюрьме Карадж приведен в исполнение смертный приговор в отношении Расула Мохаммади.

Согласно иранским СМИ, 34-летний Мохаммади, отец двоих детей, около четырех лет назад был приговорен к смертной казни по обвинению в хранении наркотиков.

Кроме того, заключенных Ростама Аббасзаде, Хамида Вафаеи, Мехди Аскари, Абдольхоссейна Эмами и Джалала Хоссейни, приговоренных к смертной казни по аналогичным обвинениям, перевели в одиночные камеры для казни. Их должны были казнить на рассвете 5 января.