Кремль о разговоре Путина и Эрдогана

В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Владимир Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу – при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий», - говорится в сообщении.

«С российской стороны акцентирована деструктивная роль западных государств, накачивающих киевский режим вооружениями и военной техникой, предоставляющих ему оперативную информацию и целеуказания.

В ходе телефонного разговора президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана была затронута ситуация вокруг Украины, сообщает официальный сайт Кремля.

При рассмотрении действия стамбульских договоренностей от 22 июля 2022 года о вывозе украинского зерна и разблокировании поставок продовольствия и удобрений из России подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, подразумевающего устранение всех барьеров для российского экспорта.

Главы государств обсудили вопросы дальнейшего расширения торгово-экономических связей, прежде всего в сфере энергетики. Было отмечено приоритетное значение реализации таких стратегически значимых совместных проектов, как создание в Турции регионального газового хаба и строительство АЭС «Аккую».

Стороны уделили внимание перспективам сирийского урегулирования. Дана позитивная оценка проведенной в Москве в декабре 2022 года встрече министров обороны с участием руководителей разведывательных служб России, Турции и Сирии. Выражена надежда, что развитие контактов в таком трехстороннем формате будет способствовать кардинальному улучшению обстановки в Сирии, включая восстановление ее территориальной целостности, решение проблемы беженцев и задач по борьбе с международными террористическими структурами.

Лидеры обменялись поздравлениями по случаю Нового года и условились о продолжении контактов на различных уровнях.