Беларусь обвиняет украинских пограничников в «провокациях»
Госпогранкомитет Беларуси обвинил украинских пограничников в «провокациях с применением оружия» и демонстрацией оскорбительных жестов. Об этом сообщила пресс-служба Погранкомитета Беларуси.
«Отмечаются отдельные случаи провокации с украинской стороны. Последний случай - в пункте пропуска под Добрянкой, военнослужащим наводилось оружие против пограничных отрядов, оскорбительные жесты угрожающие в сторону пограничников», - заявил начальник управления погранконтроля.