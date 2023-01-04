«Рождественское перемирие» патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил установить временное перемирие с Украиной, сообщается на сайте РПЦ.

«Обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в междоусобный конфликт, с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января», — сказал он.

По словам предстоятеля, поддержавшего войну РФ с Украиной, это нужно, чтобы «православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова».

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что предложенное патриархом Кириллом «рождественское перемирие» является «циничной ловушкой».

«Заявление РПЦ о «рождественском перемирии» — циничная ловушка и элемент пропаганды», - написал в соцсетях Подоляк. По его словам, РПЦ не является авторитетом для глобального православия и выступает лишь как «пропагандист войны».