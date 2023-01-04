Де Ваал: Россия заинтересована в дороге в Нахчыван

«Россия всегда, и это уже так 30 лет, лавирует между Арменией и Азербайджаном. Конечно, есть интерес Москвы, чтобы дорога в Нахчыван была открыта, и чтобы безопасность этой дороги обеспечивалась ФСБ, как написано в соглашении 2020 года. Но есть и другой интерес Москвы, чтобы миссия в Карабахе осталась на более долгий срок, особенно после 2025 года. И, конечно, как было до войны 2020 года, я думаю, что Москва не против того, чтобы было давление на армян, есть впечатление и в Баку, и в Москве, что армянская сторона затягивает переговоры, то, что нет мирного межгосударственного договора между Арменией и Азербайджаном. Я думаю, что и в Москве, и в Баку ожидали, что он будет в 2022 году. Но насколько они хотят, чтобы это давление (на армянскую сторону) продолжалось, трудно сказать», - заявил Де Ваал.