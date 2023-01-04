Ракетный удар нанесен по американцам в Сирии

Американская военная база, расположенная на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу в среду, 4 января. Об этом сообщили в пресс-службе центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в Twitter.

Согласно информации, в результате атаки никто не пострадал, а ущерб базе или собственности коалиции нанесен не был.