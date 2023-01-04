В Минске судят Нобелевского лауреата

В Минске 5 января начался судебный процесс над лауреатом Нобелевской премии мира, председателем правозащитного центра "Вясна" Алесем Беляцким, его заместителем Валентином Стефановичем, координатором кампании "Правозащитники за свободные выборы" Владимиром Лабковичем, также заочно судят Дмитрия Соловьева, который покинул Беларусь.

Их обвиняют по статьям о контрабанде денежных средств и финансировании групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы, передает Настоящее время.

Беляцкий, Стефанович и Лабкович находятся под стражей с 14 июля прошлого года. Правозащитники, сидящие в металлической клетке, общаются с судьей на белорусском языке и заявляют ходатайства, чтобы весь процесс проходил на белорусском языке и чтобы с них сняли наручники.

Судья Марина Запасник отказалась удовлетворить первое ходатайство, обосновав свое решение тем, что в Беларуси два государственных языка. При этом она разрешила всем троим продолжать говорить в суде по-белорусски. Второе ходатайство о снятии наручников с обвиняемых судья не рассмотрела. Беляцкий заявил еще одно ходатайство о предоставлении ему переводчика с русского на белорусский. Он сказал, что недостаточно владеет русским языком. Судья отказалась удовлетворять просьбу правозащитника, пояснив это тем, что во время ознакомления с материалами уголовного дела на русском языке у него не возникло проблем с пониманием.

Согласно версии обвинения, правозащитники с 4 апреля 2016 года по 14 июля 2021 года обналичили деньги, которые пришли от "различных структур и фондов" на банковские счета правозащитного центра "Вясна". После этого, как утверждает обвинение, они "незаконно" перевезли обналиченные деньги в Литву через таможенную границу Евразийского экономического союза – всего было поэтапно "без декларирования" вывезено не менее 201 тысячи евро и 54 тысячи долларов.