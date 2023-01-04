Минтруда о повышении зарплат и пенсий в Азербайджане

В ведомстве также подчеркнули, что минимальная заработная плата на 40,2% превысит установленный на этот год минимальный прожиточный минимум (246 манатов).

«Данное распоряжение обеспечивает начало реализации в Азербайджане уже четвертого за последние 5 лет пакета социальных реформ, переход к новому этапу социальных реформ в новом году. Ежемесячные тарифные (должностные) оклады работников, занятых в отраслях, финансируемых из госбюджета, будут приведены в соответствие с распоряжением в течение месяца, и зарплаты будут повышены по всем ступеням единой тарифной таблицы», - отмечается в сообщении министерства.

Таким образом, с нового года минимальная зарплата в стране повышается на 15%.

В 2022 году данный показатель составлял 300 манатов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в четверг распоряжение «О дополнительных мерах по улучшению социального благосостояния населения», согласно которому с 1 января 2023 года минимальная заработная плата в Азербайджане составит 345 манатов.

Повышение с 1 января в Азербайджане минимальной заработной платы охватит 700 тыс. человек, говорится в сообщении Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Согласно распоряжению, Кабинету Министров Азербайджана поручено в течение 10 дней представить президенту предложения по повышению минимального размера трудовой пенсии (МРТП) до 280 манатов, а также социальных пособий и пенсий.

В 2022 году МРТП составлял 240 манатов. Таким образом, данный показатель увеличится на 16,7%.

В этой связи в Минтруда сообщили, что повышение МРТП затронет до 100 тыс. пенсионеров.

При этом в 2023 году на повышение социальных платежей населению будет дополнительно выделено около 745 млн манатов, эти меры охватят до 1,9 млн граждан.

«За последние 5 лет минимальная заработная плата выросла в стране в 2,7 раза – со 130 до 345 манатов, минимальная пенсия – в 2,5 раза, со 110 до 280 манатов», - подчеркнули в министерстве.