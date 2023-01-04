Эрдоган: Выборы в Турции могут быть перенесены

Президентские и парламентские выборы в Турции, намеченные на 18 июня, могут быть перенесены на более ранний срок, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с региональными представителями правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

«Мы можем обновить дату выборов, перенеся их на более ранний срок», - сказал Эрдоган, не назвав даты.

В качестве возможных дат выборов местные политологи называют 30 апреля, 7 или 14 мая.

Ранее официальный представитель ПСР Омер Челик заявлял, что выборы могут состояться раньше.

«У нас есть воля провести эти выборы 18 июня. Но идут оценки ситуации в связи с тем, что могут возникнуть некоторые проблемы. Это будет период, когда наши граждане выезжают за границу», - сказал Челик.

В то же время он отметил, что возможный перенос даты голосования не будет решением, которое можно расценивать как проведение досрочных выборов.