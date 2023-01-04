В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым ВИДЕО
В Чечне состоялись похороны последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова.
Руслан Хасбулатов скончался 3 января на своей даче в Подмосковье в возрасте 80 лет.
В марте 1990 года Руслана Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР. 5 июня 1990 года его назначили первым заместителем председателя Верховного совета РСФСР, 10 июня того же года - и.о. председателя Верховного совета РСФСР. 19 октября 1991 года Хасбулатов получил пост председателя Верховного совета Российской Федерации. Он был автором воззвания «К гражданам России», осуждающего действия ГКЧП во время августовского путча 1991 года.
В Чечне простились с Русланом Хасбулатовым.— Leonid Nevzlin (@Nevzlin) January 5, 2023
Знаком был с Русланом Имрановичем достаточно близко. Самый высокий пост занимал среди чеченцев в Российской Федерации. Был хорошим балансиром для ельцинских выходок, но отношения наладить побрезговал, не захотел. Предпочел Руцкого. Увы pic.twitter.com/YfhcJbffxg