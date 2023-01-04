Медведев - Западу: Будем молотить нацистскую падаль

«(Мы будем) выпускать еще больше современного оружия. Молотить им нацистскую падаль, которую вы породили в XXI веке. Мстить каждому преступнику за каждого убитого гражданина нашей страны», - пригрозил Медведев.

«Вам и вашим прихвостням, убивающим наших людей, никогда не будет прощения. Будем говорить с вами на языке силы, раз по-другому не понимаете», - написал он в своем Telegram-канале.

Поводом для поста послужило обращение Государственного департамента США к народу России.

«Госдеп опубликовал елейное обращение к народу России, типа любим всех вас. Оно заканчивается в типичном для них гадливо-иезуитском стиле: «солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее». А война на Украине, мол, таких каждых недостойна.

Даже для этих первостатейных уродов это верх цинизма и предел моральной деградации. США тратит десятки миллиардов на войну на Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах, чужими руками истребляет тысячи людей. Это запредельный цинизм в лучших традициях нацистов. Да, собственно, sons of bitches, несущие такой бред, и есть настоящие наследники рейхсминистра пропаганды Йозефа Геббельса.

Только этот мертворожденный бред уже ни на кого не действует. А ответ на него вы получите не в кабинетной тиши», - написал зампред российского Совбеза.

По его словам, «главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет «Циркон» отправился вчера к берегам стран НАТО»:

«1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь! Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам».