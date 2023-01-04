Пригожин напутствовал помилованных «за военные заслуги» заключенных ВИДЕО
Первая группа бывших заключенных российских тюрем, участвовавшая в «спецоперации в качестве добровольцев» в ЧВК «Вагнер», завершила свой «полугодовой контракт», освободившись за это от всех судимостей.
Основатель ЧВК Евгений Пригожин напутствовал помилованных.
Госагентство РИА Новости утверждает, что «первая группа бывших заключенных, участвовавшая в спецоперации в качестве добровольцев в группе „Вагнер“, завершила свой полугодовой контракт» и с них сняты все судимости.— Тайга.инфо (@taygainfo) January 5, 2023
Есть и видео с напутствиями от Пригожинаhttps://t.co/XkbEL2pFEC pic.twitter.com/zSjxkEce2x