Пригожин напутствовал помилованных «за военные заслуги» заключенных ВИДЕО

Первая группа бывших заключенных российских тюрем, участвовавшая в «спецоперации в качестве добровольцев» в ЧВК «Вагнер», завершила свой «полугодовой контракт», освободившись за это от всех судимостей.

Основатель ЧВК Евгений Пригожин напутствовал помилованных.