McDonald’s уходит из Казахстана

«О возобновлении деятельности и сроках открытия новых ресторанов быстрого обслуживания под новым названием будет объявлено в ближайшее время. Мы ответим на все интересующие вопросы, связанные с продолжением работы компании после даты перехода», - отмечается в сообщении.

Сеть ресторанов быстрого обслуживания под управлением ТОО Food Solutions KZ прекращает работу под брендом McDonald’s в Казахстане, говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте компании.

Первый ресторан под брендом McDonald’s в Казахстане был открыт в 2016 году.

24 ресторана McDonald’s были открыты в следующих городах Казахстана: Алматы, Астана, Атырау, Актобе, Костанай, Караганда. В сети работали около 2 000 человек.