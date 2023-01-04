США об отправке танков Abrams Украине
Администрация Соединенных Штатов исключает вариант отправки танков Abrams Украине из-за их большого расхода топлива и частых поломок, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источник.
По его данным, оснащенный турбированным двигателем 55-тонный танк быстро расходует топливо, а также подвержен поломкам и требует квалифицированных знаний для технического обслуживания.
Вместо Abrams, по словам американского президента Джо Байдена, США рассматривают возможность поставок на Украину боевых машин пехоты Bradley.