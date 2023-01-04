Российские командиры приказывали солдатам насиловать украинок

По данным издания, преступления начинали совершаться на второй-третий день после захвата поселения российской армией и в некоторых случаях - по приказу или с ведома командира.

Как стало понятно при анализе, у российских солдат есть четкая модель поведения: «Прибывают сухопутные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования», - рассказала изданию прокурор по ведению дел сексуального насилия Офиса генпрокурора Ирина Диденко.

Российские командиры, как следует из рассказов жертв изнасилований, знали о том, что делают их солдаты и даже поощряли насилие. В некоторых случаях они отдавали, как утверждает Диденко, приказы насиловать или же делали указания, которые потворствовали этому, например, советовали расслабиться. Всего официально установлено 154 факта изнасилований. Впрочем, прокурор считает, что на самом деле таких случаев гораздо больше.