В Баку составляют списки выходцев из Армении

Проведена перепись населения более 150 из 300 населенных пунктов Западного Азербайджана, в которых в тот период проживали азербайджанцы, и работа в этом направлении продолжается.

Об этом сообщила пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.

По ее словам, процесс переписи наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана в прошлом веке, проводится в первую очередь в отношении тех, кто был выселен с этих территорий в 1988-1991 годах.