В Баку составляют списки выходцев из Армении
Проведена перепись населения более 150 из 300 населенных пунктов Западного Азербайджана, в которых в тот период проживали азербайджанцы, и работа в этом направлении продолжается.
Об этом сообщила пресс-секретарь Общины Западного Азербайджана Ульвия Зульфигар.
По ее словам, процесс переписи наших соотечественников, депортированных из Западного Азербайджана в прошлом веке, проводится в первую очередь в отношении тех, кто был выселен с этих территорий в 1988-1991 годах.
«Большинство наших соотечественников, депортированных в эти годы, живы. У них есть удостоверения личности, в том числе документы о получении образования и на владение имуществом в Армянской ССР. Поскольку последняя депортация (1988-1991 гг) произошла недавно, мы начали процесс с этого периода, чтобы наша работа шла стремительнее», - пояснила Зульфигар.
Она также отметила, что дополнительно регистрируются азербайджанцы, выселенные из родных краев в ходе других волн депортаций (1905, 1918-1920, 1948-1953 годы). Однако основное внимание направлено на депортацию 1988-1991 годов. По завершении этого процесса регистрация потерпевших в другие годы и их потомков будет произведена в полном объеме.