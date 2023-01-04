Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 16:43

В Азербайджане, как и в большинстве стран мира, сняты почти все ограничения, действовавшие в связи с COVID-19. Пандемия коронавируса постепенно исчезла с повестки дня и больше не беспокоит общественность. Однако Китай, где впервые и появился COVID-19, в эти дни переживает самую настоящую катастрофу. По сообщениям зарубежных СМИ, число зараженных вирусом в стране возросло до фантастических масштабов сразу после того, как власти Поднебесной ослабили строгие карантинные меры с учетом растущего недовольства населения. Теперь в Китае официально запрещена публикация статистики по количеству заражений и смертей, однако западные источники утверждают, что ежедневно в стране заражаются десятки миллионов, а умирают в среднем от 9 до 10 тысяч человек.

Например, по данным Bloomberg, по состоянию на 20 декабря прошлого года в Китае было зарегистрировано 37 миллионов новых заражений. Власти Китая, которые на протяжении трех лет придерживались политики «нулевой терпимости» по отношению к вирусу, в конце 2022 года пошли на резкое смягчение ограничений. Причиной этого стали крупнейшие за десятилетия акции протеста, вызванные усталостью жителей от постоянных локдаунов: первоначально их участники просили отменить антиковидные ограничения, однако затем стали выдвигать и политические требования. С начала декабря до 20-го числа того же месяца заболели 248 миллионов человек - это 18 процентов всего населения Китая. Аналитики британской компании Airfinity, занимающейся сбором данных о состоянии здоровья, считают, что от вируса в Поднебесной ежедневно умирают до 9000 человек. Многие похоронные бюро и больницы сильно перегружены, а международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что в этом году избыточная смертность в Китае составит не менее миллиона человек. На фоне этой ситуации переполнены и китайские крематории. Соответствующую информацию опубликовал Bloomberg. По информации сотрудника похоронного дома, расположенного в Пекине, прежде в день сжигали не более 40 тел, однако сейчас отметка превысила 140.

Работники крематория в Лунхуа заявили, что каждый день сжигают в пять раз больше тел, чем прежде. «Похоронные бюро в крупных городах заполнены, и некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди», — сообщает агентство. Отчаявшиеся китайцы вынуждены сжигать своих близких, умерших от вируса, прямо на улицах. Об этом свидетельствуют видеозаписи, размещенные в соцсетях. Вирусологи по всему миру подчеркивают: причина в том, что ранее Китай придерживался жесткого локдауна, а у населения не выработался необходимый иммунитет. «Едва ли планету вновь может захлестнуть новая большая волна смертельной эпидемии из Китая. Ведь в большей части остального мира уже постепенно выработался иммунитет к вирусу», — отмечает индийский вирусолог Чандракант Лахария. Однако в некоторых странах, в том числе в США и Франции, выразили опасения, что огромное количество потенциальных случаев заражения среди 1,4-миллиардного населения Китая позволит вирусу мутировать и приведет к появлению новых вариантов. Опасения, надо сказать, небезосновательны: за последние месяцы появился целый ряд различных подвидов «Омикрона».