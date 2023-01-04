Коронавирусная буря: за сутки выявлено 37 миллионов заражений, на улицах сжигают трупы новая катастрофа
В Азербайджане, как и в большинстве стран мира, сняты почти все ограничения, действовавшие в связи с COVID-19. Пандемия коронавируса постепенно исчезла с повестки дня и больше не беспокоит общественность. Однако Китай, где впервые и появился COVID-19, в эти дни переживает самую настоящую катастрофу. По сообщениям зарубежных СМИ, число зараженных вирусом в стране возросло до фантастических масштабов сразу после того, как власти Поднебесной ослабили строгие карантинные меры с учетом растущего недовольства населения.
Теперь в Китае официально запрещена публикация статистики по количеству заражений и смертей, однако западные источники утверждают, что ежедневно в стране заражаются десятки миллионов, а умирают в среднем от 9 до 10 тысяч человек.
Например, по данным Bloomberg, по состоянию на 20 декабря прошлого года в Китае было зарегистрировано 37 миллионов новых заражений.
Власти Китая, которые на протяжении трех лет придерживались политики «нулевой терпимости» по отношению к вирусу, в конце 2022 года пошли на резкое смягчение ограничений. Причиной этого стали крупнейшие за десятилетия акции протеста, вызванные усталостью жителей от постоянных локдаунов: первоначально их участники просили отменить антиковидные ограничения, однако затем стали выдвигать и политические требования.
С начала декабря до 20-го числа того же месяца заболели 248 миллионов человек - это 18 процентов всего населения Китая.
Аналитики британской компании Airfinity, занимающейся сбором данных о состоянии здоровья, считают, что от вируса в Поднебесной ежедневно умирают до 9000 человек. Многие похоронные бюро и больницы сильно перегружены, а международные эксперты в области здравоохранения прогнозируют, что в этом году избыточная смертность в Китае составит не менее миллиона человек.
На фоне этой ситуации переполнены и китайские крематории. Соответствующую информацию опубликовал Bloomberg. По информации сотрудника похоронного дома, расположенного в Пекине, прежде в день сжигали не более 40 тел, однако сейчас отметка превысила 140.
Работники крематория в Лунхуа заявили, что каждый день сжигают в пять раз больше тел, чем прежде. «Похоронные бюро в крупных городах заполнены, и некоторые эксперты предупреждают, что худшее впереди», — сообщает агентство.
Отчаявшиеся китайцы вынуждены сжигать своих близких, умерших от вируса, прямо на улицах. Об этом свидетельствуют видеозаписи, размещенные в соцсетях.
Вирусологи по всему миру подчеркивают: причина в том, что ранее Китай придерживался жесткого локдауна, а у населения не выработался необходимый иммунитет.
«Едва ли планету вновь может захлестнуть новая большая волна смертельной эпидемии из Китая. Ведь в большей части остального мира уже постепенно выработался иммунитет к вирусу», — отмечает индийский вирусолог Чандракант Лахария.
Однако в некоторых странах, в том числе в США и Франции, выразили опасения, что огромное количество потенциальных случаев заражения среди 1,4-миллиардного населения Китая позволит вирусу мутировать и приведет к появлению новых вариантов. Опасения, надо сказать, небезосновательны: за последние месяцы появился целый ряд различных подвидов «Омикрона».
Сегодня, 5 января, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обвинила власти Китая в предоставлении неполных данных о количестве смертей от коронавируса. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что полученные данные не в полной мере отражают количество госпитализаций и смертей от COVID-19 в стране. Он также призвал обеспечить большую прозрачность по вопросам коронавирусной инфекции.
Президент США Джозеф Байден заявил на днях, что серьезно обеспокоен недостаточными действиями властей Китая против распространения коронавирусной инфекции в стране. В ответ на это заявление МИД КНР 5 января призвал американскую сторону «не политизировать ситуацию».
Всемирная организация здравоохранения заявляет, что новый штамм коронавируса, распространяющийся в Китае, вовсе не нов. Но вместе с этим в ряде западных стран действительно зарегистрирован ранее не имевший аналогов штамм вируса, который передается еще быстрее. Эксперты называют этот штамм XBB.1.5. В информации, обнародованной Институтом Сэнгера – одним из крупнейших центров мониторинга COVID-19 в Англии, – говорится, что данный штамм может заражать людей, несмотря на иммунитет, приобретенный в результате вакцинации или заражения. В настоящее время на этот штамм приходится 4 процента новых инфекций в Великобритании. С другой стороны, Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) подтвердил, что в стране стремительно распространяется новая версия коронавируса. В Центре сообщили, что, по их оценкам, этот штамм является доминирующим в северо-западных штатах страны.
Эксперты обеспокоены тем, что резкий рост числа заражений коронавирусом в Китае может привести к появлению других, устойчивых к вакцинам, вариантов вируса. Это создаст угрозу мировой системе здравоохранения.
Коронавирусное «цунами» в Китае, который имеет вторую по величине экономику в мире, также повлияло на мировые фондовые рынки. Цены на нефть сегодня утром упали на 9 процентов. Эталонная марка Brent торгуется на уровне около 78 долларов за баррель.