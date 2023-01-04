Столтенберг о помощи Украине: Оружие – путь к миру
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал оказать больше военной помощи Украине.
Об этом говорится в заявлении пресс-службы НАТО, распространенном после выступления генсека на ежегодной конференции Норвежской конфедерации предприятий в Осло.
Генсек подчеркнул важность поддержки Украины, в том числе дополнительным вооружением.
«Оружие - это фактически путь к миру», - сказал Столтенберг.
В заявлении также говорится, что генсек «подчеркнул необходимость того, чтобы союзники вкладывали больше средств в оборону, устранить зависимость от авторитарных режимов и вместе отстаивать свободу и демократию».