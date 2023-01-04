Россия и Беларусь наращивают региональную группировку войск
Россия и Беларусь продолжают наращивать региональную группировку войск, говорится в сообщении Министерства обороны Беларуси.
В ведомстве указали, что в Беларусь прибывают новые силы и военная техника из России.
«Сегодня, исходя из складывающейся ситуации, этот процесс проходит поэтапно», - отметили в Минобороны.
С прибывающими российскими военными на белорусских полигонах организуется боевое слаживание.
«Кроме того, в целях повышения уровня боевой подготовки авиационных подразделений вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации, входящих в состав авиационного компонента РГВ (C), планируется проведение совместного летно-тактического учения», — говорится в сообщении ведомства.
10 октября президент Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории страны.
В Минске и Москве заявляли, что развертывание совместных сил носит исключительно оборонительный характер.
В октябре Минобороны Беларуси сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит чуть менее 9 тыс. человек.