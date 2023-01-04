Подавший сигнал бедствия самолет Москва – Челябинск приземлился в Уфе ОБНОВЛЕНО
Пассажирский лайнер «Победы» прервал полет из Москвы в Челябинск и, подав сигнал бедствия, приземлился в Уфе, сообщили в экстренных службах.
«Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе. Там лайнер совершил посадку», - рассказали в экстренных службах.
Ранее сообщалось, что Boeing 737 подал сигнал бедствия на пути из Москвы в Челябинск.
*** 17:57
Пассажирский Boeing «Победы» подал сигнал бедствия на пути из Москвы в Челябинск, сообщили в экстренных службах России.
«Самолет Boeing 737 выполняет рейс из Шереметьево (Москва) в Челябинск. Через час с небольшим после вылета командир подал сигнал бедствия», - говорится в сообщении.
По данным Flightradar24, самолет начал резко снижаться над Башкортостаном и в настоящее время выполняет разворот в направлении Уфы.