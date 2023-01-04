Ранее сообщалось, что Boeing 737 подал сигнал бедствия на пути из Москвы в Челябинск.

«Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе. Там лайнер совершил посадку», - рассказали в экстренных службах.

Пассажирский лайнер «Победы» прервал полет из Москвы в Челябинск и, подав сигнал бедствия, приземлился в Уфе, сообщили в экстренных службах.

*** 17:57

Пассажирский Boeing «Победы» подал сигнал бедствия на пути из Москвы в Челябинск, сообщили в экстренных службах России.

«Самолет Boeing 737 выполняет рейс из Шереметьево (Москва) в Челябинск. Через час с небольшим после вылета командир подал сигнал бедствия», - говорится в сообщении.

По данным Flightradar24, самолет начал резко снижаться над Башкортостаном и в настоящее время выполняет разворот в направлении Уфы.