В Париже судят исламистов
Двое французских исламистов предстали перед судом в Париже за подготовку покушения на лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в период президентской избирательной кампании весной 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Паризьен».
Граждане Франции - 29-летний Клеман Бор, выдававший себя за выходца из Чечни, и 35-летний Махедин Мерабет - познакомились в тюрьме, где оба отбывали наказание. Один из них был осужден за наркотрафик, другой за подделку документов. В камере они углубились в обсуждение целей радикального исламизма, которому оба были привержены.
После выхода на свободу сообщники ушли в подполье, часто меняли адреса, но сохранили связи. Свою дружбу они решили скрепить громким терактом. За несколько дней до первого тура президентских выборов в апреле 2017 года злоумышленники выбрали митинг Ле Пен, который должен был состояться на крупнейшей концертной площадке в Марселе, в качестве потенциальной цели подготавливаемого ими громкого теракта.
В своей марсельской квартире злоумышленники собрали впечатляющий арсенал оружия, включая автомат, пистолеты, мощную взрывчатку и целый склад боеприпасов. Через защищенный мессенджер Мерабет уведомил террористическую группировку «Исламское государство» о том, что вместе с сообщником собирается вскоре совершить «операцию». Его послание было перехвачено Главным управлением внутренней безопасности Франции. Заговорщиков задержали недалеко от их квартиры накануне митинга Ле Пен.
Рассмотрение дела в суде присяжных продлится 4 недели. Вынесение приговора ожидается 3 февраля. Адвокаты злоумышленников пока отказываются комментировать начало процесса.