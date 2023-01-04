В Париже судят исламистов

Двое французских исламистов предстали перед судом в Париже за подготовку покушения на лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в период президентской избирательной кампании весной 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Паризьен».

Граждане Франции - 29-летний Клеман Бор, выдававший себя за выходца из Чечни, и 35-летний Махедин Мерабет - познакомились в тюрьме, где оба отбывали наказание. Один из них был осужден за наркотрафик, другой за подделку документов. В камере они углубились в обсуждение целей радикального исламизма, которому оба были привержены.

После выхода на свободу сообщники ушли в подполье, часто меняли адреса, но сохранили связи. Свою дружбу они решили скрепить громким терактом. За несколько дней до первого тура президентских выборов в апреле 2017 года злоумышленники выбрали митинг Ле Пен, который должен был состояться на крупнейшей концертной площадке в Марселе, в качестве потенциальной цели подготавливаемого ими громкого теракта.