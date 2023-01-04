В Баку показали новый Mercedes-AMG G 63 фото
Идеальный и брутальный Mercedes-AMG G 63 4x4 стал желанным гостем в самых престижных кварталах Баку.
Абсолютно новый Mercedes-AMG G 63 4x4 получил модифицированную подвеску, 22-дюймовые колеса со специальными покрышками для бездорожья и оригинальный декор. Кресла такого «Гелендвагена» обшиты кожей Nappa, рулевое колесо — кожей Dinamica.
Ключевым элементом передней панели является привычный для актуального поколения внедорожника массивный экран с диагональю 12.3 дюйма. Под капотом новинки находится 4.0-литровый твин-турбо двигатель V8 мощностью 585 л.с. и крутящим моментом 850 Нм. Сочетается этот могучий мотор с 9-ступенчатым «автоматом» и, несмотря на ориентированность на бездорожье, позволяет приподнятому Mercedes-AMG G 63 4x4 ускоряться с 0 до 100 км/ч за 4,5 секунды.
Для подробной информации можно обратиться в официальную дилерскую сеть Mercedes-Benz в Азербайджане:
Autostar Kaukasus
Тел.: +994 12 496 50 50 / +99412 976
Abşeron Avtomobil Mərkəzi
Тел.: + 994 12 347 78 00