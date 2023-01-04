Бердымухамедов приехал на переговоры с Си Цзиньпином

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прибыл в четверг с государственным визитом в Пекин, переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином состоятся в пятницу, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Ожидается, что предметом обсуждения в рамках предстоящих переговоров на высшем уровне станут возможности наращивания сотрудничества в торгово-экономической сфере, топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), химической промышленности, а также в сфере транспорта, связи, сельском хозяйстве.

В программе госвизита Бердымухамедова в Китай предусматривается подписание пакета двусторонних документов, сообщил накануне вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов.