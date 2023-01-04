«Серхедчи» и Хырдалан в борьбе за лидерство в Баскетбольной лиге Азербайджана
Сегодня, после небольшого перерыва, возобновятся матчи Баскетбольной лиги Азербайджана (ABL).
В первой игре 12-го тура в Спортивном центре «Серхедчи» встретятся одноименная команда и AAAF (Хырдалан). Игра начнется в 19:15 и будет транслироваться в прямом эфире на телеканале CBC Sport и на YouTube-канале Федерации баскетбола Азербайджана.
AAAF и «Серхедчи» имеют по 18 очков и занимают 4-е и 5-е места соответственно. Они отстают от группы лидеров на одно очко. Победитель сегодняшнего матча временно выйдет в лидеры чемпионата.
Турнирное положение:
1. «Сабах» - 19 очков (11 матчей)
2. «Гянджа» - 19 (11)
3. НТД – 19 (11)
4. AAAF – 18 (11)
5. «Серхедчи» - 18 (11)
6. «Нефтчи» – 14 (11)
7. «Олимпик» - 13 (11)
8. «Зирвя» - 12 (11).
Остальные матчи 12-го тура будут сыграны 7 и 8 января. 7 января встретятся: «Сабах» (Баку) - НТД (Баку) (время начала – 17:00) и «Нефтчи» (Баку) - «Гянджа» (20:00). А 8 января сыграют: «Зирвя» (Астара) - «Олимпик» (Шеки) (15:00). Заключительный матч тура пройдет в Олимпийском спорткомплексе в Астаре.